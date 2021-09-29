Инсайды: авторы Horizon Zero Dawn создают мультиплеерную игру по её мотивам

Guerrilla Games может работать над мультиплеерной игрой во вселенной Horizon. Судя по информации журналистов VGC, создателей всегда привлекала возможность добавить онлайн-элементы во франшизу. Кооперативный режим должен был появиться ещё в Horizon Zero Dawn, но от него отказались в пользу других элементов экшена.

Для Horizon Forbidden West, сиквела, который выйдет в 2022 году, тоже хотели реализовать нечто подобное. Но и в этот раз Sony и Guerilla не решились на этот шаг. Судя по всему, авторы решили сконцентрироваться на одиночном приключении, а для реализации задумок сделать отдельный проект.

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Информацию VGC частично подтверждает вакансия на сайте Guerilla Games. Команда ищет старшего дизайнера социальных систем, который будет находить способы настроить связь между игроками. Также кандидат должен любить взаимодействовать с комьюнити.

В 2018 году к Guerilla для работы над неанонсированным проектом присоединился Саймон Ларуш — геймдиректор Rainbow Six Siege. Вероятно, именно для помощи в создании мультиплеерной игры во вселенной Horizon. Также появился арт, который демонстрирует совместное убийство машины несколькими игроками. В Zero Dawn подобное выглядело бы как в Monster Hunter: World.

Horizon Forbidden West выйдет 18 февраля 2022 года на PS4 и PS5. Предварительные заказы экшена можно оформить через PS Store.

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