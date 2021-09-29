New World «в обозримом будущем» не выйдет на консолях

Создатели New World пока не планируют переносить игру на консоли. Ключевая причина одна — поддержка геймпадов, которой попросту нет.

New World будет доступна только на ПК в обозримом будущем.

На консолях потихоньку появляются многие традиционные MMORPG — тут и Final Fantasy XIV, и DC Universe Online, и The Elder Scrolls Online, даже довольно старенькая «Властелин колец онлайн» планирует перебраться на PS5 и Xbox Series вместе с масштабным графическим обновлением.

Однако самый популярный представитель жанра, World of Warcraft, до сих пор остаётся верен своей платформе, хотя за множество лет не раз появлялись слухи как про перенос на консоли, так и про добавление поддержки геймпадов. До сих пор это ни во что не материализовалось.

У New World нет собственной поддержки геймпадов, однако мы поощряем эксперименты со эмуляцией контроллеров Steam — можете попробовать, что получится у вас.

New World вышла 28 сентября только на ПК и оказалась неожиданным хитом — пиковый онлайн превысил 700 тысяч человек. Это пятый результат в истории Steam. Разумеется, из-за такого наплыва многие столкнулись со множеством проблем.