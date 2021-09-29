Стабильность на мощных консолях и просадки на Series S – технический тест ремейка Diablo 2
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На YouTube-канале VG Tech появился технический тест Diablo 2: Resurrected на PS5 и Xbox Series. Автор видео сравнил различные графические режимы на консолях Sony и Microsoft и зафиксировал частоту кадров.
Результаты тестирования ремейка Diablo 2
- На Xbox Series и PS5 в игре доступно два режима графики — производительность и качество. Первый даёт возможность играть в 60 FPS, но в разрешении 2560x1440 пикселей, а второй позволяет играть в нативном 4K, но в 30 FPS;
- В режиме производительности ремейк Diablo 2 на PS5 работает стабильно. Игра практически всегда держится на отметке в 60 FPS. Несколько раз фреймрейт падал до 57-59 во время «тяжёлых» моментов;
- На Xbox Series X ситуация аналогичная — 60 FPS держится стабильно, но иногда частота кадров падает;
- Режим качества на Xbox Series X и PS5 идентичен — консоли хорошо держат 30 FPS без единой просадки кадров. Разрешение при этом — 3840x2160 пикселей;
- На Xbox Series S в режиме производительности разрешение составляет 1920x1080 пикселей. При этом 60 FPS сильно просаживается до 45 в нагруженных боевых сценах;
- Режим качества на Xbox Series S позволяет играть при разрешении 2560x1440 пикселей, однако, как и в случае с режимом качества, 30 FPS держатся не всегда — фреймрейт падает до 23.
- Интерфейс на Xbox Series X и PS5 отображается в разрешении 4K, а на Xbox Series S – в 2560x1440 пикселей.
29 сентября южнокорейский производитель Emtек анонсировал видеокарты RTX 3060 и RTX 3070 Ti в стиле Diablo 2: Resurrected. У них пока нет цены, как и информации о том, будет ли в комплекте с видеокартами сама игра.
EA поделилась новыми деталями грядущего публичного тестирования Battlefield 2042, которое пройдёт с 6 по 10 октября. Владельцам Xbox потребуется подписка Xbox Live Gold, а владельцам PlayStation подписка PS Plus нужна не будет.
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