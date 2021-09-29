Бесплатные игры PS Plus на октябрь анонсированы — Mortal Kombat X и Hell Get Loose

Sony анонсировала бесплатные игры для подписчиков PS Plus на октябрь, куда традиционно вошло три релиза:

Mortal Kombat X (PS4) — предыдущая часть популярного файтинга

(PS4) — предыдущая часть популярного файтинга PGA Tour 2K21 (PS4) — прошлогодняя часть симулятора гольфа

(PS4) — прошлогодняя часть симулятора гольфа Hell Let Loose (PS5) — хардкорный шутер во Второй мировой.

Игра для PS5 традиционно выходит в подписку одновременно с релизом — так уже раздавали и Destruction All-Stars, и Oddworld: Soulstorm.

В Hell Let Loose нельзя победить, будучи экшен-героем вроде Рэмбо — тут придётся действовать вместе с другими 49 товарищами по команде, чтобы одержать верх над противником. Бегать можно как на своих двоих, так и при помощи техники — танков и артиллерии.

Раздавать игры на октябрь начнут 5 октября — их можно будет забрать до 2 ноября. Бесплатные игры на ноябрь объявят уже 27 октября.