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Бесплатные игры PS Plus на октябрь анонсированы — Mortal Kombat X и Hell Get Loose

Бесплатные игры PS Plus на октябрь анонсированы — Mortal Kombat X и Hell Get Loose
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Sony анонсировала бесплатные игры для подписчиков PS Plus на октябрь, куда традиционно вошло три релиза:

  • Mortal Kombat X (PS4) — предыдущая часть популярного файтинга
  • PGA Tour 2K21 (PS4) — прошлогодняя часть симулятора гольфа
  • Hell Let Loose (PS5) — хардкорный шутер во Второй мировой.

Игра для PS5 традиционно выходит в подписку одновременно с релизом — так уже раздавали и Destruction All-Stars, и Oddworld: Soulstorm.

В Hell Let Loose нельзя победить, будучи экшен-героем вроде Рэмбо — тут придётся действовать вместе с другими 49 товарищами по команде, чтобы одержать верх над противником. Бегать можно как на своих двоих, так и при помощи техники — танков и артиллерии.

Раздавать игры на октябрь начнут 5 октября — их можно будет забрать до 2 ноября. Бесплатные игры на ноябрь объявят уже 27 октября.

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