EA анонсировала график киберспортивных турниров по FIFA 22

Electronic Arts и Международная федерация футбола показали график чемпионатов по FIFA 22. Издатель также анонсировал даты проведения турниров и поделился подробностями об их формате. Всего пройдут три ключевых соревнования, все они позволят участникам попасть на FIFAe World Cup 2022.
EA Sports FIFA 22 Global Series
- Квалификация на турнир начнётся 27 ноября в формате 1х1 и пройдёт в десяти регионах. Регистрация откроется 4 октября.
- Киберспортивная программа откроется для свыше 30 лиг, которые присутствуют в игре. В их число входят Английская Премьер-лига, Бундеслига, Ла Лига, Лига 1, MSL, Кубок Либертадорес и Лига чемпионов УЕФА.
- Рейтингом участников EA будет делиться на официальном сайте.
FIFA Club Series
- Соревнования в формате 2х2 начнутся в ноябре с этапа FIFAe Club Online Qualifiers.
- В них войдут кубки «Команды сезона FUT» и «Команды года FUT.
- Точные даты начала турниров неизвестны.
Национальный этап в FIFAe Nations Series
- В этом чемпионате столкнутся национальные лиги в формате 2х2. С помощью этого же этапа определятся сильнейшие игроки.
- Сначала все страны начнут борьбу в отборочных FIFAe Nations Online Qualifiers, а затем лучшие участники перейдут в этап FIFAe Nations Playoffs.
- Затем определятся все участники FIFAe Nations Cup 2022.
В Electronic Arts делают большую ставку на киберспорт в FIFA. Руководитель соответствующего подразделения Брент Конинг считает это будущем индустрии.
Соревновательные режимы в FIFA – это будущее глобальной индустрии киберспортивных развлечений, дающее пользователям возможность получить от любимой игры ещё больше. FIFA – основная игровая площадка для поклонников футбола по всему миру, в которой они могут вписать свое имя в историю спорта. Наше партнерство с FIFA наглядно демонстрирует текущую широкую популярность киберспорта.
Вместе с этим EA анонсировала серию развлекательных соревнований. В них будут участвовать не только звёзды футбола, но и селебрити из шоу-бизнеса. Они пройдут в формате 2х2.
30 сентября в 18:00 мск будет организована благотворительная трансляция Twitch Rivals eSoccer Aid for UNICEF. В ней поучаствуют звёзды футбола, музыканты, киберспортсмены и другие знаменитости. Помимо этого, 21 октября начнётся событие FIFA 22 Challenge – с амбассадорами adidas и команды EA Esports.
FIFA 22 выйдет 1 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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