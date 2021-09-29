EA анонсировала график киберспортивных турниров по FIFA 22

Electronic Arts и Международная федерация футбола показали график чемпионатов по FIFA 22. Издатель также анонсировал даты проведения турниров и поделился подробностями об их формате. Всего пройдут три ключевых соревнования, все они позволят участникам попасть на FIFAe World Cup 2022.

EA Sports FIFA 22 Global Series

Квалификация на турнир начнётся 27 ноября в формате 1х1 и пройдёт в десяти регионах. Регистрация откроется 4 октября.

Киберспортивная программа откроется для свыше 30 лиг, которые присутствуют в игре. В их число входят Английская Премьер-лига, Бундеслига, Ла Лига, Лига 1, MSL, Кубок Либертадорес и Лига чемпионов УЕФА.

Рейтингом участников EA будет делиться на официальном сайте.

FIFA Club Series

Соревнования в формате 2х2 начнутся в ноябре с этапа FIFAe Club Online Qualifiers.

В них войдут кубки «Команды сезона FUT» и «Команды года FUT.

Точные даты начала турниров неизвестны.

Национальный этап в FIFAe Nations Series

В этом чемпионате столкнутся национальные лиги в формате 2х2. С помощью этого же этапа определятся сильнейшие игроки.

Сначала все страны начнут борьбу в отборочных FIFAe Nations Online Qualifiers, а затем лучшие участники перейдут в этап FIFAe Nations Playoffs.

Затем определятся все участники FIFAe Nations Cup 2022.

В Electronic Arts делают большую ставку на киберспорт в FIFA. Руководитель соответствующего подразделения Брент Конинг считает это будущем индустрии.

Соревновательные режимы в FIFA – это будущее глобальной индустрии киберспортивных развлечений, дающее пользователям возможность получить от любимой игры ещё больше. FIFA – основная игровая площадка для поклонников футбола по всему миру, в которой они могут вписать свое имя в историю спорта. Наше партнерство с FIFA наглядно демонстрирует текущую широкую популярность киберспорта.

Вместе с этим EA анонсировала серию развлекательных соревнований. В них будут участвовать не только звёзды футбола, но и селебрити из шоу-бизнеса. Они пройдут в формате 2х2.

30 сентября в 18:00 мск будет организована благотворительная трансляция Twitch Rivals eSoccer Aid for UNICEF. В ней поучаствуют звёзды футбола, музыканты, киберспортсмены и другие знаменитости. Помимо этого, 21 октября начнётся событие FIFA 22 Challenge – с амбассадорами adidas и команды EA Esports.

FIFA 22 выйдет 1 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.