New World сейчас самая популярная игра в Steam — CS:GO, PUBG и Dota 2 позади

New World продолжает оставаться в заголовках: свежая MMORPG умудрилась обновить вчерашний пиковый онлайн — на момент выпуска он составляет 732 тысячи человек и продолжает расти.

То есть прямо сейчас New World самая популярная игра в Steam — по актуальному онлайну ей удалось обойти и Dota 2 (484 тысячи человек), и Counter-Strike: Global Offensive (730 тысяч). А вот пиковый онлайн за сутки CS:GO у пока выше — 801 тысяча человек. Но у MMORPG есть все шансы опередить шутер.

Исторический момент

Рост аудитории продолжается на фоне множества проблем, включая огромные очереди. Разработчики стараются своевременно открывать новые сервера, которых уже сейчас несколько десятков, однако на старых мирах даже сейчас очереди составляют от 2500 до 5000 человек.

Параллельно этому Amazon объявила, что в течение 14 дней после выхода все игроки New World смогут перенести своего персонажа на любой сервер без дополнительной платы — после функция будет платной. Так разработчики стимулируют заходить на новые сервера, где нет очередей.

Если говорить о Twitch, то там у новинки уже более 630 тысяч зрителей — опять же, это рекорд для игры. Удивительно, насколько игроки соскучились по западным MMORPG, коих уже не выходило много лет.