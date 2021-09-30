God of War: Ragnarok отложили из-за операций актёра Кристофера Джаджа — он играет Кратоса

Мало кто удивился переносу God of War: Ragnarok на 2022 год, однако причины случившегося не сообщались — творческий руководитель серии Кори Барлог лишь отметил, что это только его вина.

Однако ночью 30 сентября актёр Кристофер Джадж, который исполняет роль Кратоса в новых God of War, неожиданно признался.

Мне нужно высказаться. Любимый фэндом, «Рагнарёк» отложили из-за меня. В августе 2019 году я не мог ходить и мне требовалось операция на спину, замена обоих бёдер и ещё одна операция на колени. Команда игры ждала моего восстановления. Никаких угроз, никаких подгонов. Ничего кроме любви и поддержки.

Как отмечает Джадж, Sony Santa Monica ничего публично не сообщала, в том числе о причинах переноса.

Обычно студии ведут себя как засранцы, но эта компания сверху донизу должна дать нам надежду на лучшее.

Изначально God of War: Ragnarok должна была выйти в 2021 году, однако летом Sony отложила релиз до 2022-го. Тогда же издатель объявил о выходе игры не только на PS5, но и на PS4.