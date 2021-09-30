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СМИ: новую Twisted Metal делают авторы провальной Destruction AllStars

СМИ: новую Twisted Metal делают авторы провальной Destruction AllStars
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Команда Destruction AllStars из Lucid Games делают новую Twisted Metal. Об сообщают VGC и журналист Джефф Грабб. Производство находится на раннем этапе, а выход ожидается примерно в 2023 году вместе с одноимённым сериалом.

Новая Twisted Metal будет похожа на гоночную аркаду Lucid Games, но распространять её планируют по условно-бесплатной модели — основа будет бесплатной, но за дополнительные платежи можно будет открывать или косметические предметы, или дополнительные режимы.

Destruction AllStars вышла в начале февраля 2021 года только на PS5. Игру приняли прохладно и отмечали малое количество контента в сочетании с неудачным игровым дизайном. У аркады 62 балла из 100 на сайте Metacritic.

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Valheim в обозримом будущем может выйти на консолях. Вероятно, это случится после полноценного выхода сурвайвала из раннего доступа.

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