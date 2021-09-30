СМИ: 11 студий уже получили новую Switch c 4K — Nintendo это отрицает

По информации источников Bloomberg, Nintendo уже выслала 11 игровым компаниями девкиты новой модели Switch с поддержкой разрешения 4K. Само издание считает, что таких компаний намного больше.
Данными поделилась и студия Zynga Inc., которая разрабатывает Star Wars: Hunters. Авторы перенесли игру на 2022 год. Это как раз может быть связано с тем, что проект хотят выпустить вместе с новой консолью Nintendo. Также стало известно, что Switch Pro может выйти лишь в конце 2022 года.
Изначально в Switch OLED планировали сделать разрешение 4K, но из-за дефицита нужных материалов от этой идеи пришлось отказаться и отложить планы на более позднее время. Bloomberg также подчеркнуло, что наличие 4K у конкурентов в лице Sony и Microsoft ставит Nintendo не в лучшее положение.
Сама компания отреагировала на материал Bloomberg и заявила, что информация не соответствует действительности. По словам Nintendo, у неё нет планов на выпуск новой Switch кроме OLED-модели.
Nintendo Switch OLED поступит в продажу 8 октября в США и Европе. Старта продаж в России придётся подождать до 22 октября. Цена консоли — 31 499 рублей.
Авторы Destruction AllStars из Lucid Games делают новую часть Twisted Metal. Производство находится на раннем этапе, а выход ожидается примерно в 2023 году вместе с одноимённым сериалом.
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