СМИ: 11 студий уже получили новую Switch c 4K — Nintendo это отрицает

По информации источников Bloomberg, Nintendo уже выслала 11 игровым компаниями девкиты новой модели Switch с поддержкой разрешения 4K. Само издание считает, что таких компаний намного больше.

Данными поделилась и студия Zynga Inc., которая разрабатывает Star Wars: Hunters. Авторы перенесли игру на 2022 год. Это как раз может быть связано с тем, что проект хотят выпустить вместе с новой консолью Nintendo. Также стало известно, что Switch Pro может выйти лишь в конце 2022 года.

Изначально в Switch OLED планировали сделать разрешение 4K, но из-за дефицита нужных материалов от этой идеи пришлось отказаться и отложить планы на более позднее время. Bloomberg также подчеркнуло, что наличие 4K у конкурентов в лице Sony и Microsoft ставит Nintendo не в лучшее положение.

Сама компания отреагировала на материал Bloomberg и заявила, что информация не соответствует действительности. По словам Nintendo, у неё нет планов на выпуск новой Switch кроме OLED-модели.

Nintendo Switch OLED поступит в продажу 8 октября в США и Европе. Старта продаж в России придётся подождать до 22 октября. Цена консоли — 31 499 рублей.

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