New World снова выводит из строя видеокарты NVIDIA GeForce RTX

New World от Amazon снова выводит из строя видеокарты. Владельцы моделей RTX 3080 Ti пожаловались на неисправную работу устройств даже после полноценного релиза.

Игроки сталкивались с похожей проблемой во время закрытой беты New World в августе. Тогда владельцы RTX 3090 и других видеокарт сообщали о том, что их устройства перестают работать из-за игры. На тот момент авторы решили проблему, но, как оказалось, MMORPG всё еще ломает видеокарты.

Пользователь SiRQuacKC4 рассказал, что его RTX 3080 Ti «умерла» после 30 минут игры в New World.

Моя RTX 3080 Ti умерла сегодня утром после 30 минут игры в New World. Мне интересно, сталкивался ли кто-то с подобным?

В комментариях отметились немногочисленные пользователи RTX 3080 Ti и RTX 3090, у которых тоже успели сломаться видеокарты даже после полноценного релиза. Пока случаи редкие. Другие игроки отметили важность ограничения кадровой частоты, особенно на мощных видеокартах. Простая мера осторожности, которая продлит работу устройства независимо от других проблем.

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