Глава Xbox: дефицит консолей сохранится в 2022 году

Дефицит консолей PlayStation 5 и Xbox Series останется в 2022 году. Дело не только в отсутствии чипов — из-за коронавируса процесс создания всех элементов для устройств значительно замедлился.

По словам главы Xbox Фила Спенсера, проблемы с поставками консолей точно сохранятся до конца 2021 года и продолжатся в 2022-м.

Мне кажется, не только дефицит чипов влияет на поставки консолей. Я думаю, какие детали необходимо сделать для устройств, чтобы в дальнейшем доставить их на рынки со спросом. В этом процессе есть ряд трудностей. Проблемы с поставками будут сохраняться до конца 2021 года и затронут 2022-й.

Спенсер подчеркнул, что во всей этой ситуации ему больше всего не хочется разочаровывать игроков, которые не могут купить консоли из-за дефицита. Microsoft постарается решить проблему как можно быстрее.

Мы прилагаем все усилия, чтобы вывести новые консоли на рынок, но это будет непростая задача, с которой предстоит очень долго работать.

Производители консолей уже больше года борются с дефицитом чипов и других элементов. Из-за нехватки устройств страдают как обычные игроки, так и множество компаний, которые уже потеряли большую часть прибыли.

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