EA представила расширенный геймплей NHL 22

Electronic Arts опубликовала расширенный геймплей NHL 22 с комментариями разработчиков. В ролике есть много моментов с демонстрацией нововведений — улучшенных анимаций, детальных пасов и обратных ударов.
По словам разработчиков, при создании хоккейного симулятора они прислушивались к игрокам. Они хотели сделать NHL 22 как можно реалистичнее. В этом помог движок Frostbite, который позволил улучшить анимации и создать более детализированные модели игроков. Его использовали впервые в серии.
Авторы NHL 22 гордятся улучшенной физикой клюшек, они постарались минимизировать баги с ними. По словам разработчиков, ранее были проблемы с тем, что клюшки проходили сквозь текстуры и не работали так, как изначально задумывалось. В новой части симулятора эту проблему исправят.
На следующей неделе EA расскажет о сильнейших хоккеистах в NHL 22 и поделятся деталями режимов Be a Pro, Franchise Mode и Hockey Ultimate Team.
NHL 22 состоится 15 октября на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Дата релиза на ПК всё ещё неизвестна.
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