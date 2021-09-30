Лучшее в «Веноме 2» — сцена после титров. Что там показывают?

Сегодня в России стартовал прокат «Венома 2». Судя по отзывам, картина понравится поклонникам первой части, если таковые есть, тогда как остальным стоит проходить мимо — это консервативное продолжение не самого лучшего произведения на свете.
Однако сцена после титров оказалось невероятной интересной. Это тот самый момент, когда мы предупреждаем о спойлерах и призываем закрывать публикацию, если вы планируете сами посмотреть фильм и лично узнать что происходит.
Что происходит в сцене после титров?
Эдди и Веном смотрят мыльную оперу и что-то обсуждают. В этот момент симбиот упоминает, что он хранит «80 млрд световых лет коллективных знаний многих вселенных», и готов передать небольшую часть ощущений своего рода. В этот момент происходит нечто странное и герои оказываются в другом месте.
Веном подчёркивает, это не его рук дел. По телевизору в этот момент показывают Человека-паука в исполнении Тома Холланда — в новостях обсуждают личность Питера Паркера, которую Мистерио через Джей Джона Джеймесона раскрыл в финале фильма «Человек-паук: Вдали от дома».
В этот момент Веном говорит:
Ты… моооой!
Венома попал в киновселенную Marvel?
Похоже, Веном оказался в киновселенной Marvel и имеет все шансы попасть в грядущий фильм «Человек-паук: Нет пути домой» вместе со злодеями предыдущих фильмов о Пауке вроде Доктора Октавиуса (Альфред Молина), Зелёного гоблина (Уильям Дефо) и Электро (Джейми Фокс).
Судя по эффектам, Веном оказался в киновселенной Marvel после заклинения Доктора Стрэнджа и Питера Паркера в попытке сделать так, чтобы все забыли личность Человека-паука. Однако всё сложилось таким образом, что в MCU наоборот пришли злодеи из прошлых фильмов, которые знали кто находится за маской дружелюбного соседа. Среди них и Веном.
Тайны прошлого есть у всех. 80 млрд световых лет коллективных знаний многих вселенных.
Похоже, у Венома Тома Харди благодаря коллективному разуму симбиотов есть какая-то память о Человеке-пауке — правда, не Тома Холланда, а Тоби Магуайра.
- 30 сентября 2021
-
15:05
-
15:03
-
14:27
-
13:39
-
13:26
-
12:45
-
12:03
-
11:22
-
11:09
-
10:45
-
10:31
- 29 сентября 2021
-
21:32
-
21:23
-
20:53
-
18:53
-
18:49
-
18:10
-
16:53
-
16:24
-
15:58
-
15:02
-
14:03
-
13:27
-
12:42
-
12:03
-
11:55
-
11:21
-
11:02
-
10:47
- 28 сентября 2021
-
20:09
-
18:16
-
18:13
-
17:58
-
17:17
-
16:26