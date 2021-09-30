Лучшее в «Веноме 2» — сцена после титров. Что там показывают?

Сегодня в России стартовал прокат «Венома 2». Судя по отзывам, картина понравится поклонникам первой части, если таковые есть, тогда как остальным стоит проходить мимо — это консервативное продолжение не самого лучшего произведения на свете.

Однако сцена после титров оказалось невероятной интересной. Это тот самый момент, когда мы предупреждаем о спойлерах и призываем закрывать публикацию, если вы планируете сами посмотреть фильм и лично узнать что происходит.

Что происходит в сцене после титров?

Эдди и Веном смотрят мыльную оперу и что-то обсуждают. В этот момент симбиот упоминает, что он хранит «80 млрд световых лет коллективных знаний многих вселенных», и готов передать небольшую часть ощущений своего рода. В этот момент происходит нечто странное и герои оказываются в другом месте.

Веном подчёркивает, это не его рук дел. По телевизору в этот момент показывают Человека-паука в исполнении Тома Холланда — в новостях обсуждают личность Питера Паркера, которую Мистерио через Джей Джона Джеймесона раскрыл в финале фильма «Человек-паук: Вдали от дома».

В этот момент Веном говорит:

Ты… моооой!

Венома попал в киновселенную Marvel?

Похоже, Веном оказался в киновселенной Marvel и имеет все шансы попасть в грядущий фильм «Человек-паук: Нет пути домой» вместе со злодеями предыдущих фильмов о Пауке вроде Доктора Октавиуса (Альфред Молина), Зелёного гоблина (Уильям Дефо) и Электро (Джейми Фокс).

Судя по эффектам, Веном оказался в киновселенной Marvel после заклинения Доктора Стрэнджа и Питера Паркера в попытке сделать так, чтобы все забыли личность Человека-паука. Однако всё сложилось таким образом, что в MCU наоборот пришли злодеи из прошлых фильмов, которые знали кто находится за маской дружелюбного соседа. Среди них и Веном.

Тайны прошлого есть у всех. 80 млрд световых лет коллективных знаний многих вселенных.

Похоже, у Венома Тома Харди благодаря коллективному разуму симбиотов есть какая-то память о Человеке-пауке — правда, не Тома Холланда, а Тоби Магуайра.