Анонсы по Monster Hunter: Rise для ПК — дата выхода, демо, трейлер, требования, предзаказы

Capcom провела специальное шоу по Monster Hunter: Rise, где сделала несколько важных анонсов:
- на ПК игра выйдет уже 14 января 2022 года;
- демоверсия на ПК появится за 3 месяца до этого — 13 октября 2021 года;
- объявлены два кроссовера — с Ghost'N' Goblins Resurrection и Sonic the Hedgehog.
Компьютерная версия ролевого экшена сможет похвастаться текстурами высокого разрешения и повышенной кадровой частотой, а также поддержкой 4К, клавиатуры и мыши, голосового чата и UltraWide-мониторов. Сейчас игра доступна только на Nintendo Switch, а летом 2022 года выйдет расширение Sunbreak.
В Steam уже открылись предварительные заказы:
- стандартное издание — 2299 рублей
- расширенное издание — 2648 рублей.
В состав последнего входят косметические предметы — наряды для охотника и его питомцев, жесты, поза самурая, раскраска и причёска. За предзаказ также дарят костюмы для питомцев и талисман новичка.
Минимальные системные требования
720р при 30 FPS с низкими настройками графики
- OС — Windows 10
- Процессор — Intel Core i3-4130 (или i5-3470) или AMD Radeon FX-6100
- Видеокарта — NVIDIA GeForce GT 1030 или AMD Radeon RX 550
- Оперативная память — 8 ГБ
- Свободное место — 23 ГБ.
Рекомендуемые системные требования
1080р при 60 FPS с высокими настройками графики
- OС — Windows 10
- Процессор — Intel Core i5-4460 или AMD Radeon FX-8300
- Видеокарта — GeForce GTX 1060 или Radeon RX 570
- Оперативная память — 8 ГБ
- Свободное место — 23 ГБ.
Скриншоты Monster Hunter: Rise для ПК
Monster Hunter можно назвать симулятором охоты на могучих существ. Сначала надо подготовиться, изучить дичь и подобрать нужное снаряжение — и только после этого пробовать свои силы. Сражения могут длиться по несколько десятков минут. Из монстров потом можно делать новую экипировку. Чем сильнее монстр — тем лучше ингредиенты. Добавьте к этому кооператив — и поймёте, почему люди пропадают в играх серии на сотни часов.
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