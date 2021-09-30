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Анонсы по Monster Hunter: Rise для ПК — дата выхода, демо, трейлер, требования, предзаказы

Анонсы по Monster Hunter: Rise для ПК — дата выхода, демо, трейлер, требования, предзаказы
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Capcom провела специальное шоу по Monster Hunter: Rise, где сделала несколько важных анонсов:

  • на ПК игра выйдет уже 14 января 2022 года;
  • демоверсия на ПК появится за 3 месяца до этого — 13 октября 2021 года;
  • объявлены два кроссовера — с Ghost'N' Goblins Resurrection и Sonic the Hedgehog.

Компьютерная версия ролевого экшена сможет похвастаться текстурами высокого разрешения и повышенной кадровой частотой, а также поддержкой 4К, клавиатуры и мыши, голосового чата и UltraWide-мониторов. Сейчас игра доступна только на Nintendo Switch, а летом 2022 года выйдет расширение Sunbreak.

В Steam уже открылись предварительные заказы:

  • стандартное издание — 2299 рублей
  • расширенное издание — 2648 рублей.

В состав последнего входят косметические предметы — наряды для охотника и его питомцев, жесты, поза самурая, раскраска и причёска. За предзаказ также дарят костюмы для питомцев и талисман новичка.

Минимальные системные требования

720р при 30 FPS с низкими настройками графики

  • OС — Windows 10
  • Процессор — Intel Core i3-4130 (или i5-3470) или AMD Radeon FX-6100
  • Видеокарта — NVIDIA GeForce GT 1030 или AMD Radeon RX 550
  • Оперативная память — 8 ГБ
  • Свободное место — 23 ГБ.

Рекомендуемые системные требования

1080р при 60 FPS с высокими настройками графики

  • OС — Windows 10
  • Процессор — Intel Core i5-4460 или AMD Radeon FX-8300
  • Видеокарта — GeForce GTX 1060 или Radeon RX 570
  • Оперативная память — 8 ГБ
  • Свободное место — 23 ГБ.

Скриншоты Monster Hunter: Rise для ПК

Monster Hunter можно назвать симулятором охоты на могучих существ. Сначала надо подготовиться, изучить дичь и подобрать нужное снаряжение — и только после этого пробовать свои силы. Сражения могут длиться по несколько десятков минут. Из монстров потом можно делать новую экипировку. Чем сильнее монстр — тем лучше ингредиенты. Добавьте к этому кооператив — и поймёте, почему люди пропадают в играх серии на сотни часов.

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