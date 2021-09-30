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Создатели ремейка Demon's Souls из Bluepoint стали частью PlayStation

Создатели ремейка Demon's Souls из Bluepoint стали частью PlayStation
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Sony объявила о покупке новой студии: ей ожидаемо стала Bluepoint, наиболее известная по ремейкам двух классических игр PlayStation — Shadow of the Colossus для PS4 и Demon's Souls для PS5. Тираж последней, к слову, превысил 1,4 млн копий.

До этого студия занималась созданием ремастеров, успев поработать над Metal Gear Solid HD Collection, Uncharted: Nathan Drake Collection, Shadow of the Colossus (PS3), ICO (PS3) и Gravity Rush для PS4.

Следующим проектом студии станет оригинальная разработка — не ремастер и не ремейк. Это следующий шаг в эволюции компании. Пока неизвестно, откажется ли студия от возрождения классических серий.

Многие надеются, что Bluepoint работает над ремейком Metal Gear Solid — слухи об этом постоянно появлялись в течение последних лет. Что забавно, задолго до анонса ремейка Demon's Souls про родоначальника Dark Souls гуляли аналогичные слухи.

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