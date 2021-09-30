Автор The Evil Within 2 уже делает следующую после Ghostwire: Tokyo игру

Студия Tango Gameworks уже делает новую игру. Команда известна хоррором The Evil Within и мистическим экшеном Ghostwire: Tokyo, который выйдет весной 2022 года. О планах студии рассказал её основатель Синдзи Миками.

Никаких намёков на новый проект Tango Gameworks Миками не дал, но отметил, что за видение отвечает геймдизайнер The Evil Within 2 Джон Йоханссон.

Йоханссон и Миками считают, что в Tango Gameworks должны быть как ветераны игровой индустрии, так и молодые таланты, которые смогут предлагать свои идеи и развивать игры команды. Этот фактор стал одним из тех, почему Миками доверил Йоханссону разработку второй The Evil Within.

Ещё одним ярким примером можно считать Икуми Накамуру, которая работала в Tango Gameworks и покинула студию в 2019 году. Пользователям понравилась Икуми за харизматичность и запоминающимся анонсом Ghostwire: Tokyo на E3 2019.

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