Автор The Evil Within 2 уже делает следующую после Ghostwire: Tokyo игру

Студия Tango Gameworks уже делает новую игру. Команда известна хоррором The Evil Within и мистическим экшеном Ghostwire: Tokyo, который выйдет весной 2022 года. О планах студии рассказал её основатель Синдзи Миками.
Никаких намёков на новый проект Tango Gameworks Миками не дал, но отметил, что за видение отвечает геймдизайнер The Evil Within 2 Джон Йоханссон.
Йоханссон и Миками считают, что в Tango Gameworks должны быть как ветераны игровой индустрии, так и молодые таланты, которые смогут предлагать свои идеи и развивать игры команды. Этот фактор стал одним из тех, почему Миками доверил Йоханссону разработку второй The Evil Within.
Ещё одним ярким примером можно считать Икуми Накамуру, которая работала в Tango Gameworks и покинула студию в 2019 году. Пользователям понравилась Икуми за харизматичность и запоминающимся анонсом Ghostwire: Tokyo на E3 2019.
Epic Games назвала игру, которая станет следующим бесплатным лотом в EGS. Ей оказалась PC Building Simulator – симулятор сборщика игрового ПК.
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