В Dying Light 2 появится звезда «Мандалорца» Розарио Доусон

Techland опубликовала новый трейлер Dying Light 2, который раскрывает ещё одного ключевого героя экшена. Им стала Лаван, внешность которой подарила Розарио Доусон. Девушка известна ролями в «Городе грехов» и «Мандалорце».
В стильном тизере героя сначала показывают внешний вид Лаван, а затем переключаются на небольшой спич Доусон, где она рассказывает про своего персонажа. По словам актрисы, её героиня – настоящий воин и жёсткая девушка. Она борется с воспоминаниями о прошлом и пытается отомстить старым обидчикам.
Доусон оценила героиню и назвала её многогранной. Игроки могут воспринять её по-разному: либо жестокой убийцей, которая пойдёт на всё ради цели, либо тихим убийцей, который рискует собой ради других.
Релиз Dying Light 2 ожидается 4 февраля 2022 года. Игра выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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