Страшно, сыро и карикатурно: как выглядит eFootball 2022?

30 сентября состоялся релиз условно-бесплатной eFootball 2022. Запуск игры оказался провальным — на момент публикации новости у футбольного симулятора всего 9% положительных отзывов в Steam. Пользователи жалуются на мыльные текстуры, большое количество багов и долгие загрузки.
Игроки охотно делятся скриншотами из игры, на которых видно качество новинки. На кадрах можно увидеть несуразные лица игроков, обезглавленного тренера и руки, проходящие сквозь модели. Мы собрали 12 лучших (или худших?) скриншотов с нелепыми моментами.
Блогеры уже сравнили FIFA 22 и eFootball 2022. В целом игра от EA выглядит намного лучше конкурента, но eFootball может похвастаться более качественной травой, а иногда даже освещением.
The Game Awards 2021 состоится 9 декабря. Шоу пройдёт в оффлайн-формате с аудиторией в зале. В 2020 году из-за COVID-19 церемония была проведена в онлайне.
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