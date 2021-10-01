Страшно, сыро и карикатурно: как выглядит eFootball 2022?

30 сентября состоялся релиз условно-бесплатной eFootball 2022. Запуск игры оказался провальным — на момент публикации новости у футбольного симулятора всего 9% положительных отзывов в Steam. Пользователи жалуются на мыльные текстуры, большое количество багов и долгие загрузки.

Игроки охотно делятся скриншотами из игры, на которых видно качество новинки. На кадрах можно увидеть несуразные лица игроков, обезглавленного тренера и руки, проходящие сквозь модели. Мы собрали 12 лучших (или худших?) скриншотов с нелепыми моментами.

Блогеры уже сравнили FIFA 22 и eFootball 2022. В целом игра от EA выглядит намного лучше конкурента, но eFootball может похвастаться более качественной травой, а иногда даже освещением.

Новость по теме Блогеры сравнили FIFA 22 и eFootball 2022 лицом к лицу

The Game Awards 2021 состоится 9 декабря. Шоу пройдёт в оффлайн-формате с аудиторией в зале. В 2020 году из-за COVID-19 церемония была проведена в онлайне.