Mortal Kombat 11 за 250 рублей и другие хитовые игры WB: новая распродажа в Steam

В Steam стартовала распродажа Warner Bros. На ней можно купить множество игр со скидками до 85%. Среди предложений есть Mortal Kombat 11, Middle-earth: Shadow of Mordor, Injustice 2, игры серии Batman и другие тайтлы.

Лучшие предложения

С полным списком предложений можно ознакомиться на странице распродажи. Акция продлится до 4 октября.

Также в Steam по скидкам можно купить игры от PlayStation, которые портировали на ПК. Среди них есть Days Gone, Horizon Zero Dawn, Predator: Hunting Grounds и HELLDIVERS Dive Harder Edition. Предложения действительны до 5 октября.

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