Mortal Kombat 11 за 250 рублей и другие хитовые игры WB: новая распродажа в Steam
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В Steam стартовала распродажа Warner Bros. На ней можно купить множество игр со скидками до 85%. Среди предложений есть Mortal Kombat 11, Middle-earth: Shadow of Mordor, Injustice 2, игры серии Batman и другие тайтлы.
Лучшие предложения
- F.E.A.R. 3 — 99 рублей (-75%)
- Hitman 2 — 215 рублей (-85%)
- Mortal Kombat XL — 174 рубля (-75%)
- Mortal Kombat 11 — 258 рублей (-75%)
- Injustice 2 — 359 рублей (-80%)
- Mad Max — 224 рубля (-75%)
- Middle-earth: Shadow of Mordor — 124 рубля (-75%)
- Middle-earth: Shadow of War — 165 рублей (-80%)
- Batman: Arkham City — 104 рубля (-75%)
- Batman: Arkham Asylum — 104 рубля (-75%)
- Batman: Arkham Origins — 124 рубля (-75%)
- Batman: Arkham Knight — 179 рублей (-80%)
С полным списком предложений можно ознакомиться на странице распродажи. Акция продлится до 4 октября.
Также в Steam по скидкам можно купить игры от PlayStation, которые портировали на ПК. Среди них есть Days Gone, Horizon Zero Dawn, Predator: Hunting Grounds и HELLDIVERS Dive Harder Edition. Предложения действительны до 5 октября.
Релиз eFootball 2022 нельзя назвать успешным. Игроки разгромили футбольный симулятор из-за багов и плохой картинки. Мы собрали скриншоты, на которые больно смотреть.
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