Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Mortal Kombat 11 за 250 рублей и другие хитовые игры WB: новая распродажа в Steam

Mortal Kombat 11 за 250 рублей и другие хитовые игры WB: новая распродажа в Steam
Комментарии

В Steam стартовала распродажа Warner Bros. На ней можно купить множество игр со скидками до 85%. Среди предложений есть Mortal Kombat 11, Middle-earth: Shadow of Mordor, Injustice 2, игры серии Batman и другие тайтлы.

Лучшие предложения

С полным списком предложений можно ознакомиться на странице распродажи. Акция продлится до 4 октября.

Также в Steam по скидкам можно купить игры от PlayStation, которые портировали на ПК. Среди них есть Days Gone, Horizon Zero Dawn, Predator: Hunting Grounds и HELLDIVERS Dive Harder Edition. Предложения действительны до 5 октября.

Самые ожидаемые игры октября — от Far Cry 6 и «Стражей Галактики» до FIFA 22 и Alan Wake Самые ожидаемые игры октября — от Far Cry 6 и «Стражей Галактики» до FIFA 22 и Alan Wake

Релиз eFootball 2022 нельзя назвать успешным. Игроки разгромили футбольный симулятор из-за багов и плохой картинки. Мы собрали скриншоты, на которые больно смотреть.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021