Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Авторы New World увеличили объёмы серверов вдвое, чтобы обслужить миллион игроков

Авторы New World увеличили объёмы серверов вдвое, чтобы обслужить миллион игроков
Комментарии

Авторы New World из Amazon Games обратились к игрокам с благодарностью за активность и поддержку игры. По словам разработчиков, в день релиза было зарегистрировано более миллиона пользователей. Из-за такого наплыва авторам пришлось вдвое увеличить мощности серверов.

Многие игроки столкнулись с длинными очередями — чтобы поиграть в New World, нужно было ждать, пока на серверах освободится место. Из-за этого разработчики постепенно увеличивают их вместимость, чтобы как можно больше пользователей смогли начать игру.

На следующей неделе в New World появится возможность перенести своего персонажа на любой другой сервер бесплатно. Amazon Games работает круглые сутки, чтобы сделать игру лучше.

30 сентября стало известно о том, что новая MMORPG снова выводит из строя видеокарты, прямо как во время закрытого бета-тестирования. На проблему жалуются владельцы моделей RTX 3080 Ti и RTX 3090.

Новость по теме
New World уже третий день подряд бьёт свои же рекорды в Steam

Игроки в FIFA 22 раньше времени открыли наборы из серии «Обратите внимание» и не получили желаемых игроков. EA обещала исправить ситуацию и выдать пользователям по дополнительному комплекту.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021