Авторы New World увеличили объёмы серверов вдвое, чтобы обслужить миллион игроков

Авторы New World из Amazon Games обратились к игрокам с благодарностью за активность и поддержку игры. По словам разработчиков, в день релиза было зарегистрировано более миллиона пользователей. Из-за такого наплыва авторам пришлось вдвое увеличить мощности серверов.

Многие игроки столкнулись с длинными очередями — чтобы поиграть в New World, нужно было ждать, пока на серверах освободится место. Из-за этого разработчики постепенно увеличивают их вместимость, чтобы как можно больше пользователей смогли начать игру.

На следующей неделе в New World появится возможность перенести своего персонажа на любой другой сервер бесплатно. Amazon Games работает круглые сутки, чтобы сделать игру лучше.

30 сентября стало известно о том, что новая MMORPG снова выводит из строя видеокарты, прямо как во время закрытого бета-тестирования. На проблему жалуются владельцы моделей RTX 3080 Ti и RTX 3090.

Новость по теме New World уже третий день подряд бьёт свои же рекорды в Steam

Игроки в FIFA 22 раньше времени открыли наборы из серии «Обратите внимание» и не получили желаемых игроков. EA обещала исправить ситуацию и выдать пользователям по дополнительному комплекту.