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VGC: над ремейком Metal Gear Solid 3: Snake Eater работает студия в Китае

VGC: над ремейком Metal Gear Solid 3: Snake Eater работает студия в Китае
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Портал VGC продолжает делиться подробностями грядущих проектов Konami, одним из которых станет ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater — да, именно третьей части.

Многие слухи гласили, что над возрождением Metal Gear Solid работает студия Bluepoint, которую вчера купила Sony, однако там сообщалось о перевыпуске первой части. Однако, по данным VGC, над ремейком Snake Eater работает китайская студия — Virtuous. Она портировала на Nintendo Switch игры вроде Dark Souls и The Outer Worlds, а также помогала в производстве Horizon Zero Dawn.

Konami также намерена выпустить ремастеры предыдущих Metal Gear Solid перед релизом более крупного проекта по серии.

Об остальных проектах Konami ранее уже сообщалось:

  • новая Castlevania от внутренней команды Konami при поддержке японских партнёров;
  • несколько новых Silent Hill от разных студий, включая «известную японскую команду».

Источники журналистов также отмечают, что Konami намерена вернуть в премиальный сегмент все свои ключевые серии. Вдобавок издатель отказался от показа на Е3 2021, поскольку не успевал подготовить определённые анонсы.

По данным СМИ, многие из проектов представят только в 2022 году.

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