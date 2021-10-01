VGC: над ремейком Metal Gear Solid 3: Snake Eater работает студия в Китае

Портал VGC продолжает делиться подробностями грядущих проектов Konami, одним из которых станет ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater — да, именно третьей части.
Многие слухи гласили, что над возрождением Metal Gear Solid работает студия Bluepoint, которую вчера купила Sony, однако там сообщалось о перевыпуске первой части. Однако, по данным VGC, над ремейком Snake Eater работает китайская студия — Virtuous. Она портировала на Nintendo Switch игры вроде Dark Souls и The Outer Worlds, а также помогала в производстве Horizon Zero Dawn.
Konami также намерена выпустить ремастеры предыдущих Metal Gear Solid перед релизом более крупного проекта по серии.
Об остальных проектах Konami ранее уже сообщалось:
- новая Castlevania от внутренней команды Konami при поддержке японских партнёров;
- несколько новых Silent Hill от разных студий, включая «известную японскую команду».
Источники журналистов также отмечают, что Konami намерена вернуть в премиальный сегмент все свои ключевые серии. Вдобавок издатель отказался от показа на Е3 2021, поскольку не успевал подготовить определённые анонсы.
По данным СМИ, многие из проектов представят только в 2022 году.
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