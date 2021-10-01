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Фестиваль Дикой Охоты и патчи — развитие Assassin's Creed Valhalla в октябре и ноябре

Фестиваль Дикой Охоты и патчи — развитие Assassin's Creed Valhalla в октябре и ноябре
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Ubisoft поделилась планами развития Assassin's Creed Valhalla на октябрь и ноябрь. Уже 5 октября игра получит обновление, а до конца осени в экшене пройдёт фестиваль Дикой Охоты под названием Oskoreia. Ранее о нём говорили датамайнеры и инсайдеры.

Детали апдейта 5 октября неизвестны. Можно предположить, что авторы исправят ошибки и добавят немного нового контента, как это и было в обновлениях ранее. 19 числа Valhalla получит тематический виртуальный музей для изучения мира с Англией X века. Ещё игру ждёт патч 1.4.0. Он также выйдет осенью, деталей нет.

Релиз Assassin's Creed Valhalla состоялся в ноябре 2020 года. Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В начале сентября в экшен добавили три карты для речных набегов, уровень сложности «Кошмар» и новые навыки.

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