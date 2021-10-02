Steam Deck в России может выпустить «Бука»

Российский издатель «Бука» может стать официальным дистрибьютором портативной консоли Steam Deck от Valve. На это издатель намекнул в комментарии для редактора 4game Алексея Макаренко.

«Бука» прорабатывает возможность дистрибуции Steam Deck в России.

До этого «Бука» уже работала с Valve — к примеру, именно она выступила дистрибутором линейки устройств Steam Link и Steam Controller. Не исключено, что и на этот раз компании смогут договориться? и Steam Deck официально выпустят и в России.

Впрочем, надо осознавать, что устройство в огромном дефиците — многие предзаказавшие получат консоль лишь в 2022 году, хотя официально она выходит в декабре 2021-го. Рассчитывать на скорую премьеру в России, учитывая всё это, определённо не стоит.

Valve уже начала рассылать устройство для игровых разработчиков. По первым отзывам, похоже, у компании действительно получилось создать достойный и массовый продукт.