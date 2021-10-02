«Она разрушила мои отношения в молодости». Дэвид Харбор купил ремейк Diablo 2
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Актёр Дэвид Харбор («Хеллбой», «Очень странные дела») приобрёл Diablo 2: Resurrected и рассказал об увлечении оригинальной игрой в молодости. По словам звезды, ARPG чуть не разрушила его жизнь и погубила отношения. И теперь он хочет повторить это!
Все мои встречи и планы на последующие две недели были отменены. И это никак не связано с тем, что Blizzard выпустила Diablo 2: Resurrected, полноценный ремастер оригинальной игры, которая уничтожила мою жизнь и отношения в 20 лет, когда впервые вышла. Посмотрим, какой разгром она устроит теперь. Увидимся перед Баалом, я буду рыдать рядом с другими любителями ближнего боя.
Diablo 2 Resurrected вышла 23 сентября. Её релиз состоялся на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Фанаты оригинала и журналисты встретили игру восторженно, однако Blizzard не удалось избежать типичных для себя проблем. Во время релиза у игры упали серверы, а некоторые даже увидели вайбы «Ошибки 37» из Diablo 3.
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