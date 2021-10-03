На PS5 ввели пробные версии игр, где таймер стартует с начала скачки

Sony в тестовом режиме ввела на PS5 пробные версии игр — до 28 октября в некоторых странах вроде Англии можно бесплатно попробовать Death Stranding: Director's Cut и Sackboy: A Big Adventure. Но есть большое «но».
На пробу творения Хидео Кодзимы даётся шесть часов, а на платформер с плетёным человечком — пять. Однако обратный отсчёт до блокировки доступа начинается не с момента запуска игры, а с момента начала загрузки. Да, за пять-шесть часов надо ещё и успеть скачать клиент.
Люди рекомендуют создать новый аккаунт, через который запустить загрузку, а уже на своём основном вновь активировать триал перед запуском — чтобы спокойно попробовать акционные проекты. В России подобный триал пока недоступен.
Прогресс, сохранения и трофеи без проблем переходят в полную версию после покупки.
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