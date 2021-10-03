У New World новые рекорды в Steam, из-за чего запретили делать новых героев

New World с момента выхода продолжает устанавливать новые рекорды, с чем команду уже поздравил учредитель Amazon Джефф Безос.

В субботу, 2 октября, пиковый онлайн превысил 865 тысяч человек. Днём ранее лучшим результатом было 800 тысяч. Судя по динамике, сегодня показатель будет ещё выше.

Однако такая популярность имеет обратную сторону: сервера игры переполнены и разработчики до сих пор не могут справится с ажиотажем. В итоге на переполненных серверах запретили создавать новых персонажей — об этом предупреждают заранее. Мера является временной.

Сейчас есть 28 переполненных серверов — на остальных создавать новых героев можно. Не стоит придавать этому большого значения, поскольку в течение недели Amazon добавит возможность бесплатно переносить любых героев на другие сервера.

Если вы выбрали сервер с низким населением, чтобы не ждать и начать играть, позже вы сможете изменить мир на другой, где играют ваши друзья. Мы знаем, насколько важно играть с друзьями.