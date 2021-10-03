Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

У New World новые рекорды в Steam, из-за чего запретили делать новых героев

У New World новые рекорды в Steam, из-за чего запретили делать новых героев
Комментарии

New World с момента выхода продолжает устанавливать новые рекорды, с чем команду уже поздравил учредитель Amazon Джефф Безос.

В субботу, 2 октября, пиковый онлайн превысил 865 тысяч человек. Днём ранее лучшим результатом было 800 тысяч. Судя по динамике, сегодня показатель будет ещё выше.

Однако такая популярность имеет обратную сторону: сервера игры переполнены и разработчики до сих пор не могут справится с ажиотажем. В итоге на переполненных серверах запретили создавать новых персонажей — об этом предупреждают заранее. Мера является временной.

Сейчас есть 28 переполненных серверов — на остальных создавать новых героев можно. Не стоит придавать этому большого значения, поскольку в течение недели Amazon добавит возможность бесплатно переносить любых героев на другие сервера.

Если вы выбрали сервер с низким населением, чтобы не ждать и начать играть, позже вы сможете изменить мир на другой, где играют ваши друзья. Мы знаем, насколько важно играть с друзьями.
Что нужно знать о New World — новой большой MMORPG Что нужно знать о New World — новой большой MMORPG
Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021