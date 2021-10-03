New World ожидаемо возглавила еженедельные чарты Steam, обогнав FIFA 22

New World от Amazon Games заняла первое место в еженедельных чартах Steam. MMORPG от Amazon Games превзошла даже мощных конкурентов вроде FIFA 22, заняв три верхние строчки рейтинга и пятую.

New World вышла 28 сентября и сразу поставила несколько рекордов, а также сместила CS:GO, PUBG, Dota 2 и другие популярные игры Steam по количеству одновременных игроков. На пике MMORPG собрала 865 тысяч пользователей.

В топ-10 осталась операция Riptide для CS:GO, ей досталась четвёртая строчка. Вышедшая 1 октября FIFA 22 заняла седьмое место, на позицию ниже расположилось её же ультимативное издание. В десятку лучших также вошли набор виртуальной реальности Valve Index VR Kit и предварительные заказы Battlefield 2042. Они заняли девятое и десятое места соответственно.

Чарты Steam с 27 сентября по 3 октября

New World

New World (предзаказ)

New World

CS: GO — Operation Riptide

New World Deluxe (предзаказ)

Melty Blood: Type Lumina

FIFA 22

FIFA 22 Ultimate Edition

Valve Index VR Kit

Battlefield 2042

Успех New World оказался настолько большим, что разработчикам даже пришлось запретить игрокам создавать новых персонажей на переполненных серверах. Пока неизвестно, как долго продлятся ограничения.