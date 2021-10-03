New World ожидаемо возглавила еженедельные чарты Steam, обогнав FIFA 22

New World от Amazon Games заняла первое место в еженедельных чартах Steam. MMORPG от Amazon Games превзошла даже мощных конкурентов вроде FIFA 22, заняв три верхние строчки рейтинга и пятую.
New World вышла 28 сентября и сразу поставила несколько рекордов, а также сместила CS:GO, PUBG, Dota 2 и другие популярные игры Steam по количеству одновременных игроков. На пике MMORPG собрала 865 тысяч пользователей.
В топ-10 осталась операция Riptide для CS:GO, ей досталась четвёртая строчка. Вышедшая 1 октября FIFA 22 заняла седьмое место, на позицию ниже расположилось её же ультимативное издание. В десятку лучших также вошли набор виртуальной реальности Valve Index VR Kit и предварительные заказы Battlefield 2042. Они заняли девятое и десятое места соответственно.
Чарты Steam с 27 сентября по 3 октября
- New World
- New World (предзаказ)
- New World
- CS: GO — Operation Riptide
- New World Deluxe (предзаказ)
- Melty Blood: Type Lumina
- FIFA 22
- FIFA 22 Ultimate Edition
- Valve Index VR Kit
- Battlefield 2042
Успех New World оказался настолько большим, что разработчикам даже пришлось запретить игрокам создавать новых персонажей на переполненных серверах. Пока неизвестно, как долго продлятся ограничения.
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