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New World ожидаемо возглавила еженедельные чарты Steam, обогнав FIFA 22

New World ожидаемо возглавила еженедельные чарты Steam, обогнав FIFA 22
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New World от Amazon Games заняла первое место в еженедельных чартах Steam. MMORPG от Amazon Games превзошла даже мощных конкурентов вроде FIFA 22, заняв три верхние строчки рейтинга и пятую.

New World вышла 28 сентября и сразу поставила несколько рекордов, а также сместила CS:GO, PUBG, Dota 2 и другие популярные игры Steam по количеству одновременных игроков. На пике MMORPG собрала 865 тысяч пользователей.

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В топ-10 осталась операция Riptide для CS:GO, ей досталась четвёртая строчка. Вышедшая 1 октября FIFA 22 заняла седьмое место, на позицию ниже расположилось её же ультимативное издание. В десятку лучших также вошли набор виртуальной реальности Valve Index VR Kit и предварительные заказы Battlefield 2042. Они заняли девятое и десятое места соответственно.

Чарты Steam с 27 сентября по 3 октября

  • New World
  • New World (предзаказ)
  • New World
  • CS: GO — Operation Riptide
  • New World Deluxe (предзаказ)
  • Melty Blood: Type Lumina
  • FIFA 22
  • FIFA 22 Ultimate Edition
  • Valve Index VR Kit
  • Battlefield 2042

Успех New World оказался настолько большим, что разработчикам даже пришлось запретить игрокам создавать новых персонажей на переполненных серверах. Пока неизвестно, как долго продлятся ограничения.

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