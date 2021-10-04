«Веном 2» собрал миллиард рублей сборов в России за первые выходные

Сиквел «Венома» поставил серию рекордов в России во время первого уик-энда. Фильм собрал миллиард рублей за прошедшие выходные, что вывело его в лидеры по первым сборам за постковидный период. На момент публикации новости сервис ЕАГИС показывает, что картина принесла создателям 1,008 млрд рублей.

Это вдвое больше, чем принесла «Дюна» Дэни Вильнёва. Лента заработала 475 млн рублей за первые выходные. При этом её общие сборы на момент публикации новости составили 1,3 млрд рублей. Благодаря второму хорошему уик-энду у Венома и Карнажа есть шанс побить и это число.

При этом критики прохладно встретили сиквел «Венома». Его оценка на Metacritic составила 47 баллов от журналистов и 6,7 от аудитории, а на Rotten Tomatoes – 59% из 100%.