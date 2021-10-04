Британские розничные чарты: FIFA 22 стартовала на 35% хуже FIFA 21

Первые результаты продаж FIFA 22 в британской рознице оказались на 35% хуже, чем у прошлогодней версии. Журналисты Gamesindustry.biz при этом отметили, что релиз стал самым успешным в 2021 году.
Это не означает, что игра показала плохие продажи. Ещё у FIFA 21 было явное смещение в сторону цифровой дистрибуции. Общее количество скачиваний игры из онлайн-магазинов увеличилось на 31%.
Это привело к первому в истории серии случаю, когда британцы чаще заказывали ключи, а не покупали коробочные издания. Статистики о цифровых продажах FIFA 22 пока нет, поскольку Gamesindustry получит отчёт в течение следующей недели. Журналисты также отметили, что кросс-геновые версии FIFA обычно показывают более холодный старт из-за разделения комьюнити на старые и новые консоли.
Статистика продаж FIFA 22 на разных консолях в британской рознице
- PS4 – 41%
- Xbox One – 27%
- PS5 – 23%
- Nintendo Switch – 5%
- Xbox Series – 4%
FIFA 22 сместила Mario Kart 8: Deluxe на второе место, однако прошедшая неделя была очень удачна для неё. Её продажи увеличились на 15%. На третьей строчке расположилась Sonic Colours Ultimate. 53% продаж пришлось на Nintendo Switch.
Благодаря поступлению большой партии PS5 британские игроки подняли в чарте эксклюзивы PlayStation. «Человек-паук: Майлз Моралес» вернулась на шестое место с увеличением продаж на 165%, а Ratchet & Clank: Rift Apart забралась на 11 место – спрос на диск вырос на 321%.
Видимые релизы прошедшей недели покинули верхние позиции чарта. Lost Judgment упала с 4 позиции на 40-ю, а Death Stranding: Director's Cut вообще исчезла из рейтинга. Зато Deathloop от Arkane держится неплохо, она упала на 12 место, продажи снизились на 41%.
Британский чарт с 25 сентября по 2 октября (в скобке указана позиция предыдущей недели)
- FIFA 22 (новинка)
- Mario Kart 8: Deluxe (1)
- Sonic Colours Ultimate (новинка)
- Hot Wheels Unleashed (новинка)
- Minecraft (Switch) (2)
- Spider-Man: Miles Morales (9)
- Animal Crossing: New Horizons (3)
- F1 2021 (8)
- GTA 5 (6)
- Super Mario 3D World + Bowser's Fury (7)
Приблизительный по успеху результат показал сиквел «Венома» в России. За первый уик-энд боевик про Венома и Карнажа собрал больше миллиарда рублей, что делает его самым успешным релизом в постковидную эпоху и главным рекордсменом Sony на территории РФ.
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