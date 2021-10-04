Британские розничные чарты: FIFA 22 стартовала на 35% хуже FIFA 21

Первые результаты продаж FIFA 22 в британской рознице оказались на 35% хуже, чем у прошлогодней версии. Журналисты Gamesindustry.biz при этом отметили, что релиз стал самым успешным в 2021 году.

Это не означает, что игра показала плохие продажи. Ещё у FIFA 21 было явное смещение в сторону цифровой дистрибуции. Общее количество скачиваний игры из онлайн-магазинов увеличилось на 31%.

Это привело к первому в истории серии случаю, когда британцы чаще заказывали ключи, а не покупали коробочные издания. Статистики о цифровых продажах FIFA 22 пока нет, поскольку Gamesindustry получит отчёт в течение следующей недели. Журналисты также отметили, что кросс-геновые версии FIFA обычно показывают более холодный старт из-за разделения комьюнити на старые и новые консоли.

Статистика продаж FIFA 22 на разных консолях в британской рознице

PS4 – 41%

Xbox One – 27%

PS5 – 23%

Nintendo Switch – 5%

Xbox Series – 4%

FIFA 22 сместила Mario Kart 8: Deluxe на второе место, однако прошедшая неделя была очень удачна для неё. Её продажи увеличились на 15%. На третьей строчке расположилась Sonic Colours Ultimate. 53% продаж пришлось на Nintendo Switch.

Благодаря поступлению большой партии PS5 британские игроки подняли в чарте эксклюзивы PlayStation. «Человек-паук: Майлз Моралес» вернулась на шестое место с увеличением продаж на 165%, а Ratchet & Clank: Rift Apart забралась на 11 место – спрос на диск вырос на 321%.

Видимые релизы прошедшей недели покинули верхние позиции чарта. Lost Judgment упала с 4 позиции на 40-ю, а Death Stranding: Director's Cut вообще исчезла из рейтинга. Зато Deathloop от Arkane держится неплохо, она упала на 12 место, продажи снизились на 41%.

Британский чарт с 25 сентября по 2 октября (в скобке указана позиция предыдущей недели)

FIFA 22 (новинка) Mario Kart 8: Deluxe (1) Sonic Colours Ultimate (новинка) Hot Wheels Unleashed (новинка) Minecraft (Switch) (2) Spider-Man: Miles Morales (9) Animal Crossing: New Horizons (3) F1 2021 (8) GTA 5 (6) Super Mario 3D World + Bowser's Fury (7)

Приблизительный по успеху результат показал сиквел «Венома» в России. За первый уик-энд боевик про Венома и Карнажа собрал больше миллиарда рублей, что делает его самым успешным релизом в постковидную эпоху и главным рекордсменом Sony на территории РФ.