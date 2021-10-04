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Музыкант проговорился о новой игре про «Охотников за привидениями»

Музыкант проговорился о новой игре про «Охотников за привидениями»
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Рафаэль Саадик, певец и музыкальный продюсер, а также соучредитель студии IllFonic Games, в недавнем выпуске личного подкаста Questlove Supreme podcast рассказал, что его студия сейчас занята игрой про «Охотников за привидениями».

IllFonic Games в первую очередь известны играми по кинофраншизам: Friday the 13th и Predator: Hunting Grounds.

Премьера фильма «Охотники за привидениями: Наследники» состоится уже 11 ноября, так что вполне возможно, что выход игры будет приурочен к картине и состоится уже в ближайшие месяцы. Официального анонса проекта ещё не последовало.

Последняя на данный момент игра IllFonic Games — кооперативный шутер Arcadegeddon, находящийся в раннем доступе магазина Epic Games Store.

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