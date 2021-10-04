Костюм Харли Квинн в «Отряде самоубийц» был вдохновлён игрой Injustice 2
Поделиться
Режиссёр недавнего «Отряда самоубийц» Джеймс Ганн поделился концепт-артами костюмов Харли Квинн и рассказал, что пляжный костюм героини был вдохновлён образом героини из Injustice 2.
Несколько оригинальных концептов Кристиана Корделлы вместе с Юдианной Маковски для «Отряда самоубийц». Платье было одним из первых вариантов дизайна, пока мы не пришли к идее красно-чёрных волос. Пляжный костюм был вдохновлён видеоигрой Injustice 2.
Глава студии NetherRealm и руководитель разработки Injustice 2 Эд Бун поблагодарил режиссёра.
Круто! Спасибо за упоминание.
Injustice — серия файтингов про героев DC от авторов Mortal Kombat. Последняя на данный момент часть — Injustice 2 — вышла в мае 2017 года. Согласно утечке базы данных GeForce NOW, следующая игра под названием Injustice 3 Gods Will Fall находится в разработке.
Комментарии
- 4 октября 2021
-
10:22
-
09:32
-
08:29
-
08:00
-
02:06
-
00:09
- 3 октября 2021
-
20:58
-
19:27
-
13:25
-
13:01
-
12:37
-
12:03
- 2 октября 2021
-
22:25
-
19:24
-
18:46
-
17:45
-
11:40
-
11:30
- 1 октября 2021
-
19:14
-
18:37
-
17:00
-
16:42
-
16:26
-
16:22
-
15:31
-
15:28
-
14:33
-
14:11
-
13:50
-
13:35
-
12:56
-
12:17
-
11:38
-
10:35
-
09:25
Партнерский контент