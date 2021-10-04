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Костюм Харли Квинн в «Отряде самоубийц» был вдохновлён игрой Injustice 2

Костюм Харли Квинн в «Отряде самоубийц» был вдохновлён игрой Injustice 2
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Режиссёр недавнего «Отряда самоубийц» Джеймс Ганн поделился концепт-артами костюмов Харли Квинн и рассказал, что пляжный костюм героини был вдохновлён образом героини из Injustice 2.

Несколько оригинальных концептов Кристиана Корделлы вместе с Юдианной Маковски для «Отряда самоубийц». Платье было одним из первых вариантов дизайна, пока мы не пришли к идее красно-чёрных волос. Пляжный костюм был вдохновлён видеоигрой Injustice 2.

​Глава студии NetherRealm и руководитель разработки Injustice 2 Эд Бун поблагодарил режиссёра.

Круто! Спасибо за упоминание.

Injustice — серия файтингов про героев DC от авторов Mortal Kombat. Последняя на данный момент часть — Injustice 2 — вышла в мае 2017 года. Согласно утечке базы данных GeForce NOW, следующая игра под названием Injustice 3 Gods Will Fall находится в разработке.

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