На Windows 11 игры работают хуже — первые тесты

Как сообщает портал PC Gamer, на Windows 11 игры работают хуже, чем на Windows 10.

Журналисты утверждают, что дело в так называемом Virtualization-Based Security — программной виртуализации, которая обеспечивает дополнительную защиту от внешних угроз. Для тестирования были отобраны сразу несколько игр — на Windows 11 падение производительности в среднем составляет 20%.

Horizon Zero Dawn : на Windows 10 в среднем 87 кадров в секунду, на Windows 11 — 65 .

: на Windows 10 в среднем кадров в секунду, на Windows 11 — . Metro Exodus : на Windows 10 в среднем 75 кадров в секунду, на Windows 11 — 57 .

: на Windows 10 в среднем кадров в секунду, на Windows 11 — . Shadow of the Tomb Raider : на Windows 10 в среднем 107 кадров в секунду, на Windows 11 — 77 .

: на Windows 10 в среднем кадров в секунду, на Windows 11 — . Far Cry New Dawn: на Windows 10 в среднем 105 кадров в секунду, на Windows 11 — 100.

Сообщается, что защита включена при автоматическом переходе на Windows 11 или при покупке компьютера с предустановленной операционной системой. При ручной установке VBS может не включиться автоматически. Впрочем, при желании защиту в любой момент можно отключить в настройках самой Windows.

Релиз Windows 11 состоится уже завтра, 5 октября.