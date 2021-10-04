На Windows 11 игры работают хуже — первые тесты
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Как сообщает портал PC Gamer, на Windows 11 игры работают хуже, чем на Windows 10.
Журналисты утверждают, что дело в так называемом Virtualization-Based Security — программной виртуализации, которая обеспечивает дополнительную защиту от внешних угроз. Для тестирования были отобраны сразу несколько игр — на Windows 11 падение производительности в среднем составляет 20%.
- Horizon Zero Dawn: на Windows 10 в среднем 87 кадров в секунду, на Windows 11 — 65.
- Metro Exodus: на Windows 10 в среднем 75 кадров в секунду, на Windows 11 — 57.
- Shadow of the Tomb Raider: на Windows 10 в среднем 107 кадров в секунду, на Windows 11 — 77.
- Far Cry New Dawn: на Windows 10 в среднем 105 кадров в секунду, на Windows 11 — 100.
Сообщается, что защита включена при автоматическом переходе на Windows 11 или при покупке компьютера с предустановленной операционной системой. При ручной установке VBS может не включиться автоматически. Впрочем, при желании защиту в любой момент можно отключить в настройках самой Windows.
Релиз Windows 11 состоится уже завтра, 5 октября.
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