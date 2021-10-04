Take-Two снова удалила фанатские ремастеры GTA — похоже, навсегда

3 сентября Take-Two подала в суд на создателей фанатских ремастеров GTA 3 и GTA: Vice City. Тогда их создатели отказались удалять свои проекты, поэтому компания повторно обратилась в суд. Видимо, успешно — с площадки GitHub удалили и re3, и reVC.

Take-Two хотела всеми способами добиться прекращения распространения фанатских версий GTA. Также компания хотела получить с разработчиков выплаты за каждое нарушение авторских прав и расходы на юридические процессы. Были ли выплачены все штрафы — неизвестно.

Вероятно, Take-Two так активно борется с фанатскими улучшенными версиями своих игр перед выходом ремастеров GTA 3, Vice City и San Andreas. 30 сентября обновлённая трилогия под названием Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition получила возрастной рейтинг в Корее.

Новость по теме Ремастеры GTA 3, Vice City и San Andreas получили рейтинг в Корее

Сборник должен выйти в ноябре на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, iOS и Android.