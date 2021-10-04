Герой первой Far Cry действительно должен был стать злодеем Far Cry 2

С выхода Far Cry 2 поклонники серии долгое время строили теории, что злодей Джакал на самом деле главный герой оригинальной Far Cry Джек Карвер — на это было много намёков, включая происхождение персонажа и даже внешность.

Ubisoft никогда не комментировала это, но творческий руководитель Far Cry 2 Клинт Хокинг в документальном фильме про антагонистов франшизы подтвердил теорию.

Идея была в том, что Карвер примерно через 10 лет после событий Far Cry стал опытным продавцом оружия в Африке во многом благодаря тому, через что он прошёл на острове.

Карвер из Far Cry и Джакал из Far Cry 2

Ключевой проблемой теории всегда были временные рамки: действие Far Cry разворачивалось в недалёком будущем (примерно 2025 год), тогда как Far Cry 2 рассказывал о событиях 2008 года. При этом герой первой части был куда моложе злодея второй.

Документальный фильм про злодеев Far Cry вышел ночью на канале IGN. Он приурочен к скорой премьере Far Cry 6 — она состоится 7 октября.