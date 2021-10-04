Фанат нарисовал Одина из God of War Ragnarok: «для Кратоса это не соперник»

Пользователь Reddit нарисовал арт, на котором изобразил Одина из God of War Ragnarok. По видению фаната, персонаж будет мудрым старцем с посохом, мечом и рогом.

Примечательно, что в игре верховному владыке асов давали другое описание. В God of War (2018) персонажа представили как озлобленного на весь мир труса. Многие игроки ожидают, что по телосложению Один будет похож на своего сына — Тора. То есть он будет достаточно крупным.

Люди оценили работу. Philkindred12 подчеркнул, что действительно хотел бы видеть в God of War Ragnarok именно такого Одина.

Я очень надеюсь, что настоящий дизайн Одина будет похожим на вашу работу. Он выглядит хорошо и без длинной бороды и длинных волос.

Многие также подчеркнули, что такой образ Одина не станет для Кратоса угрозой. По мнению Premium_Nomadd, бог войны легко справится с таким соперником.

Для Кратоса это не соперник. Он легко разобьёт ему лицо.

God of War Ragnarok выйдет в 2022 году на PS4 и PS5.

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