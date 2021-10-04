Фанат показал Артура из Red Dead Redemption 2 в стиле комиксов

Пользователь Reddit нарисовал арт с главный герой Red Dead Redemption 2 Артуром Морганом в стиле комиксов.
По словам автора, он постоянно пытается найти баланс между простыми цветами. Он подчеркнул, что решил заняться этим делом серьёзно, поэтому это лишь первая работа — в октябре появится ещё пару иллюстраций.
Другие пользователи восхищаются работой. Kindrroko спросил, есть ли шанс, что автор арта займётся целым комиксом. Ответ неоднозначный — «возможно». Геймера под ником TheSuperczar эта работа вдохновила на возвращение в Red Dead Redemption 2.
Вау, это очень круто! Вернулся в Red Dead Redemption 2 благодаря вашему арту, хотя не заходил в игру уже давно.
В профиле raiderbirdy можно найти и другие работы. Больше всего из по вселенной «Звёздных войн», но есть и другие арты по экшену Rockstar Games.
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