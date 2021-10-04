«Блевотина какая-то». Мэддисон раскритиковал графику и другие аспекты New World

Популярный блогер и стример Илья «Maddyson» Давыдов раскритиковал графику New World. Он считает, что игру нужно ругать не только за длинные очереди, но и за плохую картинку, однако этого никто не делает.
По словам блогера, ему не нравится мультяшный стиль World of Warcraft, но даже он выглядит намного лучше, чем графика в New World.
Игра на самом деле выглядит настолько мерзко, что я даже не знаю. С эстетической точки зрения блевотина какая-то.
Maddyson подчеркнул, что на низких настройках графики New World выглядит намного лучше, чем на средних и высоких, хотя должно быть наоборот. При уменьшении настроек графики значительно снижается и дальность прорисовки объектов, но зато «глаза не вытекают».
В New World настолько вырвиглазная графика, я даже не знаю, как её описать. Почему об этом вообще никто не говорит?
Стример не понимает, почему игра стала настолько популярной с такой картинкой. Во время открытой беты Maddyson провёл в New World три дня, и за это время MMORPG успела надоесть. Также блогеру не понравилась боевая система, плохое PvP и многое другое.
New World продолжает наращивать свою популярность. Игра Amazon Games взлетела на первое место чартов Steam, оставив позади недавно вышедшую FIFA 22. MMORPG заняла целых четыре строчки.
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