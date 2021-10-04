Инсайдер развеял слухи о переносе Battlefield 2042 на 2022 год

В середине сентября авторы Battlefield 2042 перенесли игру на 19 ноября. В последние дни стали появляться слухи о том, что DICE хотят отложить игру на март 2022 года, но этого не произойдёт.

Именно так сказал известный инсайдер Том Хендерсон. По словам его источников, в каком бы состоянии сейчас ни был шутер, он в любом случае выйдет в назначенный срок, а все слухи о переносе — чушь.

Хендерсон также подчеркнул, что на 2022 год разработчики могут отложить режим Hazard Zone, но никак не саму Battlefield 2042.

Ранее датамайнер рассказал детали режима Hazard Zone. Он будет напоминать смесь Escape From Tarkov или Hunt: Showdown. Игрокам предстоит собирать данные с разбившихся спутников и перестреливаться с противниками. Официально режим всё ещё не представлен.

Battlefield 2042 выйдет 19 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Предварительные заказы уже можно оформить для всех платформ.