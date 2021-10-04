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Инсайдер развеял слухи о переносе Battlefield 2042 на 2022 год

Инсайдер развеял слухи о переносе Battlefield 2042 на 2022 год
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В середине сентября авторы Battlefield 2042 перенесли игру на 19 ноября. В последние дни стали появляться слухи о том, что DICE хотят отложить игру на март 2022 года, но этого не произойдёт.

Именно так сказал известный инсайдер Том Хендерсон. По словам его источников, в каком бы состоянии сейчас ни был шутер, он в любом случае выйдет в назначенный срок, а все слухи о переносе — чушь.

Хендерсон также подчеркнул, что на 2022 год разработчики могут отложить режим Hazard Zone, но никак не саму Battlefield 2042.

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Ранее датамайнер рассказал детали режима Hazard Zone. Он будет напоминать смесь Escape From Tarkov или Hunt: Showdown. Игрокам предстоит собирать данные с разбившихся спутников и перестреливаться с противниками. Официально режим всё ещё не представлен.

Battlefield 2042 выйдет 19 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Предварительные заказы уже можно оформить для всех платформ.

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