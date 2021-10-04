СМИ: выручка Apple с игр оказалась выше, чем у Microsoft, Sony и Nintendo

Apple зарабатывает с игр больше, чем Microsoft, Sony и Nintendo. В 2019 году выручка компании с App Store составила $ 15,9 млрд, причём около $ 11 млрд из них пришлись на игры.
Издание Wall Street Journal провело внутренний анализ и установило, что прибыль Apple с игр в 2019 году составила $ 8,5 млрд. По данным издания, за этот же период общий доход Microsoft, Sony, Nintendo и Activision был примерно на два миллиарда меньше.
В подтверждение этих данных генеральный директор американской корпорации Тим Кук отметил, что App Store действительно приносит больше всего выручки с игр, а не с других приложений. За 2020 год пользователи магазина Apple потратили в нём $ 45 млрд.
23 сентября стало известно, что корпорация не восстановит аккаунт Epic Games до рассмотрения апелляции против разработчиков Fortnite. Из-за этого королевская битва может не вернуться в App Store в течение пяти лет.
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