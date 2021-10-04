В первых обзорах ремастер Alan Wake сравнивают с новинками

5 октября выйдет ремастер Alan Wake. Обновлённая версия получила свежие текстуры, модели персонажей, поддержку современных технологий и многого другого. Сегодня, 4 октября, появились первые обзоры от журналистов.

Авторам различных изданий ремастер в основном понравился. Журналисты отметили, что даже спустя 11 лет игра увлекает, а в некоторых моментах даже пугает своей атмосферой. Однако некоторым изменения в ремастере показались слишком малыми.

На сайте Metacritic у Alan Wake Remastered для PS5 уже 81 балл из 100 на основе 22 рецензий. У версии экшена для Xbox Series X ситуация чуть лучше — 83 балла. Ремастер Alan Wake на ПК пока что получил лишь одну оценку.

Оценки Alan Wake Remastered

При оценивании ремастера Alan Wake автор обзора издания PushSquare вспомнил проблемные моменты оригинала. Они никуда не делись и в обновлённой версии, поэтому некоторые ошибки игры могут оттолкнуть игроков.

C точки зрения атмосферы Alan Wake действительно впечатляет. К сожалению, игровой процесс остался таким же скучным. Бои ужасны настолько, что убери большинство из них и стало бы куда лучше.

По словам журналиста издания VGC, Alan Wake Remastered ощущается как современная игра. В особенности автор подчеркнул PS5 и повышенную частоту кадров.

Alan Wake Remastered выглядит современно. Особенно этому способствует повышенное FPS. Различные эффекты тоже делают игру красивее: свет от фонаря, взрывы и многое другое.

Мы прошли ремастер игры на PS5 и поделились впечатлениями. По духу это всё тот же Alan Wake, но в современной обёртке, а ещё экшен здорово использует особенности DualSense в виде адаптивных триггеров и вибрации.