В первых обзорах ремастер Alan Wake сравнивают с новинками

5 октября выйдет ремастер Alan Wake. Обновлённая версия получила свежие текстуры, модели персонажей, поддержку современных технологий и многого другого. Сегодня, 4 октября, появились первые обзоры от журналистов.
Авторам различных изданий ремастер в основном понравился. Журналисты отметили, что даже спустя 11 лет игра увлекает, а в некоторых моментах даже пугает своей атмосферой. Однако некоторым изменения в ремастере показались слишком малыми.
На сайте Metacritic у Alan Wake Remastered для PS5 уже 81 балл из 100 на основе 22 рецензий. У версии экшена для Xbox Series X ситуация чуть лучше — 83 балла. Ремастер Alan Wake на ПК пока что получил лишь одну оценку.
Оценки Alan Wake Remastered
- Dexerto — 9/10
- PlayStation Universe — 8.5/10
- Wccftech — 8.5/10
- VGC — 8/10
- Game Informer — 8/10
- Destructoid — 8/10
- Windows Central — 8/10
- DualShockers — 7/10
- IGN — 7/10
- PushSquare — 6/10
При оценивании ремастера Alan Wake автор обзора издания PushSquare вспомнил проблемные моменты оригинала. Они никуда не делись и в обновлённой версии, поэтому некоторые ошибки игры могут оттолкнуть игроков.
C точки зрения атмосферы Alan Wake действительно впечатляет. К сожалению, игровой процесс остался таким же скучным. Бои ужасны настолько, что убери большинство из них и стало бы куда лучше.
По словам журналиста издания VGC, Alan Wake Remastered ощущается как современная игра. В особенности автор подчеркнул PS5 и повышенную частоту кадров.
Alan Wake Remastered выглядит современно. Особенно этому способствует повышенное FPS. Различные эффекты тоже делают игру красивее: свет от фонаря, взрывы и многое другое.
Мы прошли ремастер игры на PS5 и поделились впечатлениями. По духу это всё тот же Alan Wake, но в современной обёртке, а ещё экшен здорово использует особенности DualSense в виде адаптивных триггеров и вибрации.
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