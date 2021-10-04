Создатель Mortal Kombat и Injustice Эд Бун придёт на выставку DC FanDome 2021

Warner Bros. объявила гостей мероприятия DC FanDome 2021, среди которых оказался автор файтингов Mortal Kombat и Injustice Эд Бун. Вряд ли он появится там просто так.
Слухи о продолжении Injustice появляются с завидной регулярностью, однако разработчики из NetherRealm не торопятся рассказывать о своём будущем проекте. Возможно, потому, что текущий владелец компании WB Games может продать её кому-то другому.
Инсайдеры не так давно рассказали, что следующей игрой NetherRealm станет именно Mortal Kombat 12. Причины просты — студия не хочет остаться у разбитого корыта, если её в итоге решат кому-то продать. А Mortal Kombat и продаётся лучше, и наверняка останется во владении компании.
Другие гости мероприятия ожидаемы — тут и актёры вроде Роберта Паттинсона («Бэтмен»), Дуэйна Джонсона («Чёрный Адам»), Джона Сины («Миротворец»), Джейсона Момоа («Аквамен»), и режиссёры вроде Джеймса Ганна («Отряд самоубийц») и Джей Джей Абрамса.
DC FanDome 2021 пройдёт 16 октября. Там раскроют детали игр Gotham Knights и Suicide Squad: Kill the Justice League, а также грядущих фильмов и сериалов по DC — тут и «Бэтмен», и «Флэш», и «Миротворец».
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