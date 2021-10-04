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С середины октября в Epic Games Store появится система достижений

С середины октября в Epic Games Store появится система достижений
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Epic Games объявила о скором появлении системы достижений. Произойдёт это на следующей неделе, однако точную дату не назвали. Изначально трофеи появятся только в нескольких играх.

Достижения в Epic Games Store будут схожи с трофеями из PS Store. Игроки смогут получить бронзовые, серебряные, золотые и платиновые призы. Например, при получении золотого достижения пользователю дадут от 100 до 200 очков опыта. Это будет зависеть от типа и сложности получения трофея.

  • Бронза: 5-45 опыта
  • Серебро: 50-95 опыта
  • Золото: 100-200 опыта
  • Платина: 250 опыта

Игры, которые сразу же будут поддерживать систему: Rocket League, Hades, Pillars of Eternity, Kena, Zombie Army 4 и Alan Wake Remastered. Со временем список пополнят другими тайтлами.

Ранее в Epic Games Store уже были достижения, но только для создателей игр. В 2020 году компания выпустила небольшой инструментарий, которым могли пользоваться разработчики. В будущем компания добавит для достижений несколько социальных функций.

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