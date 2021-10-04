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Бывший президент Starbreeze Микаэль Нермарк умер от рака

Бывший президент Starbreeze Микаэль Нермарк умер от рака
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Бывший президент компании Starbreeze Микаэль Нермарк скончался от рака в возрасте 50 лет. Шведский дизайнер игр Томми Палм отметил, что видел мужчину давно, но воспоминания о нём остались исключительно тёплые.

Пока Нермарк возглавлял Starbreeze, компания успела выпустить The Darkness, Syndicate, The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay и многие другие игры.

В марте 2021 года Starbreeze испытывала трудности с поиском издателя для Payday 3. Команда не могла делиться деталями о третьей части серии, но в итоге за шутер взялась компания Koch Media. Она и выступила издателем игры, которая выйдет в 2023 году.

В данный момент авторы Payday 2 активно поддерживают шутер и не прекратят это делать даже после выхода третьей части.

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