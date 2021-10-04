По всему миру не работают «Инстаграм», Oculus, WhatApp и «Фейсбук»

По всему миру, включая и Россию, перестали работать «Инстаграм», «Фейсбук» и WhatApp — причины пока неизвестны. Первые проблемы возникли 4 октября в 18:30 мск.

При попытке зайти на любой сервис появляется ошибка о невозможности получить доступ. Загрузить данные в мобильных приложениях также не удаётся. Вдобавок пользователи VR-шлемов Oculus жалуются на невозможность воспользоваться сервисами и магазином.

В WhatApp уже признали проблему, отметив, что рабоают над её решением.

Мы в курсе, что некоторые люди столкнулись с проблемами в попытке получить доступ к WhatApp. Мы работаем над возвращением сервиса в норму и предоставим обновление о случившемся как можно скорее. Спасибо за ожидание!

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