По всему миру не работают «Инстаграм», Oculus, WhatApp и «Фейсбук»
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По всему миру, включая и Россию, перестали работать «Инстаграм», «Фейсбук» и WhatApp — причины пока неизвестны. Первые проблемы возникли 4 октября в 18:30 мск.
При попытке зайти на любой сервис появляется ошибка о невозможности получить доступ. Загрузить данные в мобильных приложениях также не удаётся. Вдобавок пользователи VR-шлемов Oculus жалуются на невозможность воспользоваться сервисами и магазином.
В WhatApp уже признали проблему, отметив, что рабоают над её решением.
Мы в курсе, что некоторые люди столкнулись с проблемами в попытке получить доступ к WhatApp. Мы работаем над возвращением сервиса в норму и предоставим обновление о случившемся как можно скорее. Спасибо за ожидание!
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