Мы дарим 75 ключей на Space Punks, ураганный экшен в стиле Alien Shooter

Совместно с разработчиками Space Punks мы решили разыграть 75 ключей на динамический экшен с видом сверху. Сегодня мы отдадим 25 из них — и это случится прямо сейчас! Оставшиеся коды мы разыграем в наших видео: в свежем выпуске новостей 6 октября и на YouTube-канале «Чемп.PLAY».
Ключи
- TNWET-6JECF-JFH9L-GMHHT
- LEKEP-SJXPX-L33J5-X5DCZ
- TGD3W-DNQQN-73KRM-U49G4
- 7TRPD-8R3UP-GAUQR-R8LGG
- 6BN9R-XF5X6-TMQY6-R2S76
- MWDYJ-8SCHF-REVBY-3HUN7
- MQG6B-CDW7D-JJABL-MCFD2
- PQWTZ-2JXD3-Q76XT-DVY9D
- DFWC6-2H7LR-6YSE3-FFCXT
- 7PAC4-VH7WX-A4W5A-XEYMB
- NKA6T-SYSJE-XLLYW-UCZF8
- 3SY4M-DSYEE-6YBYB-477N7
- U35XF-MZJ2A-P4MA4-2HLM2
- 28DAM-ANVVU-GBP7H-9GDBU
- 9ZGRB-KVKVB-YSF76-K5TH2
- ST6TT-6ESXR-J4QJV-KRZSN
- YLCPQ-EYZKV-V2H25-FUFA2
- RN4UY-2QHTA-LCPSC-9LYZK
- ECZAY-6PF5X-8JWPD-65R9G
- 4L5FK-YC2Z4-C5USL-9J3YE
- ZQJ9Z-BWQ57-D8UAY-NTN9Q
- 8N8H7-775FY-SA88Z-67ZP9
- JH6ND-92868-2E2B9-6RA5B
- HSZXX-H6XNG-QAP3R-VC2VS
- B6E2G-ZCB3K-VYUNP-HBRWF
Если успели схватить ключ, то напишите об этом в комментариях!
Геймплейный трейлер Space Punks
Что такое Space Punks?
Это top-down шутер в стиле культовой игры Alien Shooter. Игроку предстоит сразиться с многочисленными монстрами с помощью различных видов оружия. Авторы обещают обширный арсенал: пушки, гранаты, мечи и так далее. В игре доступен кооперативный режим до четырёх участников. За разработку тайтла отвечает команда, которая сейчас создаёт Shadow Warrior 3.
Полноценный релиз Space Punks состоится на ПК, PS4 и Xbox One. На компьютерах игра будет временным эксклюзивом Epic Games Store.
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