Мы дарим 75 ключей на Space Punks, ураганный экшен в стиле Alien Shooter

Совместно с разработчиками Space Punks мы решили разыграть 75 ключей на динамический экшен с видом сверху. Сегодня мы отдадим 25 из них — и это случится прямо сейчас! Оставшиеся коды мы разыграем в наших видео: в свежем выпуске новостей 6 октября и на YouTube-канале «Чемп.PLAY».

Важно!!! Ключи активируются в Epic Games Store!

Ключи

TNWET-6JECF-JFH9L-GMHHT

LEKEP-SJXPX-L33J5-X5DCZ

TGD3W-DNQQN-73KRM-U49G4

7TRPD-8R3UP-GAUQR-R8LGG

6BN9R-XF5X6-TMQY6-R2S76

MWDYJ-8SCHF-REVBY-3HUN7

MQG6B-CDW7D-JJABL-MCFD2

PQWTZ-2JXD3-Q76XT-DVY9D

DFWC6-2H7LR-6YSE3-FFCXT

7PAC4-VH7WX-A4W5A-XEYMB

NKA6T-SYSJE-XLLYW-UCZF8

3SY4M-DSYEE-6YBYB-477N7

U35XF-MZJ2A-P4MA4-2HLM2

28DAM-ANVVU-GBP7H-9GDBU

9ZGRB-KVKVB-YSF76-K5TH2

ST6TT-6ESXR-J4QJV-KRZSN

YLCPQ-EYZKV-V2H25-FUFA2

RN4UY-2QHTA-LCPSC-9LYZK

ECZAY-6PF5X-8JWPD-65R9G

4L5FK-YC2Z4-C5USL-9J3YE

ZQJ9Z-BWQ57-D8UAY-NTN9Q

8N8H7-775FY-SA88Z-67ZP9

JH6ND-92868-2E2B9-6RA5B

HSZXX-H6XNG-QAP3R-VC2VS

B6E2G-ZCB3K-VYUNP-HBRWF

Если успели схватить ключ, то напишите об этом в комментариях!

Геймплейный трейлер Space Punks

Что такое Space Punks?

Это top-down шутер в стиле культовой игры Alien Shooter. Игроку предстоит сразиться с многочисленными монстрами с помощью различных видов оружия. Авторы обещают обширный арсенал: пушки, гранаты, мечи и так далее. В игре доступен кооперативный режим до четырёх участников. За разработку тайтла отвечает команда, которая сейчас создаёт Shadow Warrior 3.

Полноценный релиз Space Punks состоится на ПК, PS4 и Xbox One. На компьютерах игра будет временным эксклюзивом Epic Games Store.