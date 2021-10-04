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В платную FIFA 22 играют больше, чем в бесплатную eFootball 2022

В платную FIFA 22 играют больше, чем в бесплатную eFootball 2022
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Несмотря на растянутый релиз, FIFA 22 привлекла немало игроков в Steam — пиковый онлайн уже выше (51 тысяча человек), чем у FIFA 21 за весь прошедший год (44 тысячи человек).

Стоит ли говорить, что это многократно больше самого большого пика eFootball 2022 — там всего 14 тысяч. И ежедневно показатели за сутки только снижаются, чего не скажешь о FIFA 22 — вчера она сумела обновить свои показатели как раз до 51 тысячи (1 октября пик был 49 тысяч).

Пиковые и текущие показатели футбольных симуляторов в Steam

  1. FIFA 22 — 51 и 43 тысячи
  2. FIFA 21 — 44 и 12 тысяч
  3. eFootball — 14 и 4 тысячи.

Ситуация становится немного абсурдной, учитывая, что eFootball распространяется по условно-бесплатной модели (попробовать игру может каждый желающий), тогда как для доступа к FIFA 22 надо как минимум приобрести подписку EA Play для 10-часового триала.

eFootball вышла 30 сентября, а FIFA 22 появилась на следующий день, 1 октября. Мы уже подготовили обзоры обеих новинок.

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