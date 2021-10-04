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Побег из Эсперансы: первые 17 минут сюжетной кампании Far Cry 6

Побег из Эсперансы: первые 17 минут сюжетной кампании Far Cry 6
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Журналисты IGN опубликовали первые 17 минут геймплея сюжетной кампании Far Cry 6. В представленном ролике показан процесс выбора пола Дани и серьёзная стычка с военными Антона Кастильо, которые пытаются убить главного героя.

В начале игры Дани предстоит действовать скрытно и не попадаться на глаза противникам. Герои сбегают от преследователей через разветвлённую сеть туннелей и тайных троп, которыми опутана вся Яра. В Ubisoft уверяют, что точно такими же пользовались настоящие повстанцы. В конце трейлера авторы раскрывают один из мотивов, почему Дани присоединится к революционерам.

Вместе с этим Ubisoft рассказала о ключевых нововведениях шестой части в отдельном трейлере. Например, теперь игроки смогут чаще видеть персонажа со стороны, чтобы насладиться найденными предметами или крутыми пушками со стороны.

Far Cry 6 выйдет уже 7 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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