Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Создатель криптовалюты Ethereum запустил её из-за патча в World of Warcraft

Создатель криптовалюты Ethereum запустил её из-за патча в World of Warcraft
Комментарии

Создатель криптовалюты Ethereum Виталий Бутерин рассказал об одной из причин, почему он решил основать её. Как оказалось, это произошло после того, как Blizzard ослабила навык Siphon Life у Варлока – класса в World of Warcraft. Об этом российско-канадский программист рассказал на сайте About.me.

Прошли ремастер Alan Wake — почему игра нужна именно сегодня Прошли ремастер Alan Wake — почему игра нужна именно сегодня

История началась в 2007-2010 годах, когда Бутерин активно играл в World of Warcraft. После того как Blizzard ослабила Warlock, он решил перестать проводить время в MMORPG и понял, насколько влиятельными могут быть сервисные системы.

Я родился в России в 1994 году и был перевезён в Канаду в 2000-м, где пошёл в школу. Я счастливо проводил время в World of Warcraft между 2007 и 2010 годами. Но однажды Blizzard удалила один компонент урона с моего любимого заклинания Варлока Siphon Life. Я плакал по ночам и в один день осознал все ужасы, которые могут принести централизированные сервисные системы. После этого я решил перестать играть.

Затем Бутерин узнал о Bitcoin. Сначала он не верил в криптовалюту и недооценивал её потенциал.

В 2011 году во время поисков новых целей в жизни я открыл для себя Bitcoin. Сначала я относился к этому скептически и не понимал, как что-то может нести ценность, не обладая физической оболочкой. Но постепенно это интересовало меня всё больше и больше. Сначала я начал писать для блока Bitcoin Weekly за $ 1,5 в час, а вскоре мы с партнёром Михаем Алиси основали Bitcoin Magazine.
Ужасная пародия на футбольный симулятор. Обзор eFootball 2022 Ужасная пародия на футбольный симулятор. Обзор eFootball 2022

Способность Siphon Life была удалена из World of Warcraft в патче 3.1.0 во время первого крупного обновления «Секреты Ульдуара» для Wrath of the Lich King. Аддон вышел в ноябре 2008 года, тогда как злосчастный апдейт появился 14 апреля 2009-го. Тогда Бутерину было 15 лет.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021