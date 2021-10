Создатель криптовалюты Ethereum запустил её из-за патча в World of Warcraft

Создатель криптовалюты Ethereum Виталий Бутерин рассказал об одной из причин, почему он решил основать её. Как оказалось, это произошло после того, как Blizzard ослабила навык Siphon Life у Варлока – класса в World of Warcraft. Об этом российско-канадский программист рассказал на сайте About.me.

История началась в 2007-2010 годах, когда Бутерин активно играл в World of Warcraft. После того как Blizzard ослабила Warlock, он решил перестать проводить время в MMORPG и понял, насколько влиятельными могут быть сервисные системы.

Я родился в России в 1994 году и был перевезён в Канаду в 2000-м, где пошёл в школу. Я счастливо проводил время в World of Warcraft между 2007 и 2010 годами. Но однажды Blizzard удалила один компонент урона с моего любимого заклинания Варлока Siphon Life. Я плакал по ночам и в один день осознал все ужасы, которые могут принести централизированные сервисные системы. После этого я решил перестать играть.

Затем Бутерин узнал о Bitcoin. Сначала он не верил в криптовалюту и недооценивал её потенциал.

В 2011 году во время поисков новых целей в жизни я открыл для себя Bitcoin. Сначала я относился к этому скептически и не понимал, как что-то может нести ценность, не обладая физической оболочкой. Но постепенно это интересовало меня всё больше и больше. Сначала я начал писать для блока Bitcoin Weekly за $ 1,5 в час, а вскоре мы с партнёром Михаем Алиси основали Bitcoin Magazine.

Способность Siphon Life была удалена из World of Warcraft в патче 3.1.0 во время первого крупного обновления «Секреты Ульдуара» для Wrath of the Lich King. Аддон вышел в ноябре 2008 года, тогда как злосчастный апдейт появился 14 апреля 2009-го. Тогда Бутерину было 15 лет.