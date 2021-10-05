В New World добавили систему обнаружения АФК-игроков

Хотя New World от Amazon вышла уже неделю назад, попасть в неё всё ещё затруднительно.​ Виной всему нехватка серверов — желающим приходится часами ждать в очереди. Издатель для облегчения ситуации добавил систему обнаружения АФК-игроков: если персонаж долго не двигается, его автоматически отключает с сервера.

Как сообщает PC Gamer, время отключения составляет ровно 25 минут. После 20 минут в верхнем правом углу появляется уведомление о неактивности и ещё через 5 минут игрока отправляет в главное меню.

Несмотря на ​это, некоторые игроки уже научились обходить ограничение и проводят в неактивном режиме гораздо больше времени. Amazon рассказала о неком решении, которое поможет решить и эту проблему.

Мы видим множество случаев, когда игроки обходят нашу систему автоматического исключения из игры, будучи неактивными долгое время.



Мы согласны с тем, что это неприемлемо, особенно на фоне игроков, которые терпеливо ждут своей очереди. И поэтому улучшили наши алгоритмы обнаружения подобных игроков.



Мы не станем раскрывать подробности, однако уверены, что обычные игроки не испытают каких-либо проблем. Как только наша система найдёт АФК-игрока, он будет отправлен в главное меню. Если ситуация с этим игроком повторится, его ждёт наказание посерьёзнее.

Игроки не оценили данный ход разработчиков. По их мнению, проблемы с доступом в игру появились на фоне нехватки вместимости и числа серверов. А те самые АФК-игроки появились как следствие этой проблемы, дабы не стоять часами в очереди, а сразу же продолжать игру после перерыва.

Не вижу смысла в этом решении. Просто увеличьте количество серверов и их вместимость. Всего лишь 2000 игроков на сервере — и это в 2021 году?! Приходится держать игру открытой 15 часов подряд, потому что у многих из нас есть дела в реальном мире. Как бы я хотел заходить в игру в любой момент…

Amazon также запустила страницу доступности игровых серверов для отслеживания их статуса.

New World — это первая западная MMORPG за долгие годы, вышедшая 28 сентября после многочисленных переносов. Из-за числа желающих поиграть разработчикам пришлось временно запретить создание новых персонажей на переполненных серверах. Тем временем на этих выходных пиковый онлайн игры в Steam преодолел рубеж в 900 тысяч человек.