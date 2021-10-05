В «Фейсбуке» рассказали о причинах вчерашнего сбоя «Инстаграма» и WhatsApp

Вице-президент «Фейсбука» Сантош Джонардан заявил, что вчерашний глобальный сбой в работе сервисов компании случился из-за смены параметров роутера для распределения трафика и данные пользователей в безопасности.
Мы приносим свои извинения за неудобства, вызванные отключением наших платформ. Мы приложили все усилия для восстановления работы наших сервисов, и теперь они работают в штатном режиме.
Причина сбоя повлияла на многие внутренние инструменты, которые компания использует в работе — это усложнило попытки диагностировать и решить проблему. Как выяснили инженеры, к перебоям привела смена конфигурации магистральных маршрутизаторов. Они прервали связь между серверами корпорации.
Мы считаем, что сбой был вызван неправильным подходом к изменению протоколов и не выявили утечки данных наших пользователей.
В «Фейсбуке» осознают влияние подобных перебоев на жизни людей — на компании лежит ответственность за информирование людей о сбоях в работе сервисов.
Мы приносим извинения всем пострадавшим и продолжаем работать над пониманием причин произошедшего, чтобы в дальнейшем наша инфраструктура была ещё более устойчивой.
Вечером 4 октября по всему миру перестали работать «Инстаграм», «Фейсбук» и WhatsApp. При попытке зайти на любой сервис появлялась ошибка о невозможности получить доступ. Поскольку все социальные сети принадлежат группе компаний «Фейсбук» Марка Цукерберга, состояние миллиардера упало на 4,8%, то есть на $ 5,9 млрд. Сбой продолжался около шести часов.
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